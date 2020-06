Caos in Serie B: il Venezia non giocherà contro il Pordenone, squadra in quarantena

Il Venezia ha annunciato che non scenderà in campo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha diramato un comunicato nel quale annuncia che non si presenterà in campo domani sera. Il club neroverde avrebbe dovuto raggiungere Trieste, dove alle 21:00 di domani avrebbe docuto affrotnare il Pordenone. Ecco quanto comunicato dal club:

“Venezia FC comunica che, data la situazione attuale, non sussistono le condizioni minime per poter disputare la partita in programma domani sera alle 20,30 a Trieste contro il Pordenone. La comunicazione della Lega B relativa al protocollo “soft” è pervenuta solamente nella tarda mattinata di oggi. Così come previsto dalla nuova circolare del Ministero della Salute, il club si è messo tempestivamente in contatto con l’ASL al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie a disputare la partita di domani. La stessa comunicava alla società la necessità di sottoporre nel giorno gara il gruppo squadra ai tamponi previsti dal nuovo protocollo consentendo al gruppo squadra di trasferirsi a Trieste solamente nella giornata di domani successivamente all’effettuazione dei tamponi”.

