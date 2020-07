Calciomercato, a fine stagione sarà addio per Allan e Malcuit

Addio quasi certo per Allan e Malcuit

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, alla fine dell’attuale stagione, Allan e Malcuit potrebbero dire addio al Napoli. Per il brasiliano è sempre vivo l’interesse dell’Everton di Ancelotti, ma ci sono diverse valutazioni economiche tra domanda ed offerta. Il brasiliano ha ormai chiuso il suo ciclo in azzurro, con l’ultima stagione che non è stata di certo memorabile. Anche Kevin Malcuit dirà addio, per il ternizo francese probabile una cessione in Ligue 1.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Giudice Sportivo, undici squalificati in serie A: ecco l’elenco

Sampdoria-Milan, streaming e tv: dove vedere la 37a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cosa hanno detto Salvini, Sgarbi e Bocelli al convegno sul Covid al Senato