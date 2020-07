Ufficiale, Mbappé salterà l’Atalanta. 3 settimane di stop

Mbappè salterà la sfida contro l’Atalanta

Il PSG, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato l’entità dell’infortunio di Kylian Mbappé. Il talento francese era stato colpito duro nel corso della finale di Coppa di Francia, uscendo dagli spogliatoi con le stampelle. Mbappé dovra stare fermo ai box per tre settimane, saltando di fatti la sfida contro l’Atalanta in Champions League. Buona notizia per la Dea, che non dovrà fronteggiare uno dei migliori giocatori d’Europa.

