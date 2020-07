Juventus, litigio tra Higuain e Ronaldo. Il video diventa virale [VIDEO]

Litigio tra Higuain e Ronaldo

Nel corso della sfida tra la Juventus e la Sampdoria, alla seconda rete dei bianconeri è andato in scena uno screzio tra Ronaldo ed Higuain. L’ex Napoli auna volta avviata l’azione, avrebbe voluta concluderla. Ma il portoghese ha prefetiro un tiro dal limite respinto poi da Audero, con Bernadeschi che firmava il raddoppio sulla ribattuta. Addirittura visto il non buon esito del tiro di Cr7, Higuain da addirittura le spalle all’azione non vedendo l’epilogo finale. Il Pipita stizzito,non partecipa all’esultanza collettiva dei bianconeri e va via innervosito. Non una delle migliori stagioni per il 9 argentino, che messo in lista di sbarco dalla Juve, fatica a trovare acquirenti. I tempi di Napoli, sono ormai lontani per lui. Di seguito, il video diffuso da Marca

