Bogà, si inserisce l’Everton di Ancelotti. Il Napoli non molla

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, anche l’Everton di Carlo Ancelotti si starebbe muovendo per Jeremie Bogà. L’esterno del Sassuolo è da tempo nel mirino del Napoli, che avrebbe anche il si del calciatore. Da trovare l’intesa con il Sassuolo, che non vorrebbe cederlo. L’inserimento del club inglese complica non poco i piani degli azzurri, che rischiano di trovarsi invischiati in un’asta per assicurarsi le prestazioni di Bogà.

