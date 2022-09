Il Mattino – Coulibaly, ex Rangers: “Napoli, attenti a questo momento della partita”.

L’ex giocatore del Glasgow Rangers, ormai attuale profilo della Salernitana, Lassana Coulibaly è stato intervistato dal quotidiano ed ha espresso la sua opinione in merito al match di Champions League, tra Glasgow e Napoli:

“Quello stadio è letteralmente fantastico. L’atmosfera è davvero difficile da spiegare. Bisogna essere li per capire quanto sia incredibile. Attenzione soprattutto nei primi 10 minuti della gara. Non devono far entrare in gioco il pubblico che è caldissimo. Gli azzurri devono restare concentrati, non farsi distrarre e mantenere la porta inviolata. Perché se i Rangers dovessero passare in vantaggio, poi cercheranno di uccidere la partita subito”.

Fonte foto: Instagram, @lassanacoulibaly12.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bagni: “Raspadori? Avrà qualche difficoltà ad entrare nei titolari”

Ventola su Kvaratskhelia: “Fa robe assurde, giocate da campione vero”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: altri 3 sbarchi a Lampedusa, hotspot al collasso