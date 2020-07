Barcellona nel caos, Arthur non giocherà contro il Napoli

Arthur non scenderà in campo contro il Napoli

Altra grana in casa Barcellona, con il centrocampista Arthur che ha comunicato al club che non si presenterà alla ripresa degli allenamenti. Il brasiliano, che a fine stagione andrà alla Juventus, con ogni probabilità non prenderà parte alal sfida dell’8 Agosto contro il Napoli. Il club catalano è infuriato per questa decisione, ed arriveranno provvedimenti disciplinari nei confronti di Arthur. In casa Barcellona non si respira una aria tranquilla, con la sfida per gli ottavi di finale di Champions che è sempre più vicina.

