Calciomercato, ad un passo la firma di Tuanzebe

Calciomercato, Tuanzebe vicino alla firma

Come riportato da Tuttosport, la firma di Axel Tanzebe con il Napoli sarebbe ormai ad un passo. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Il Napoli l’ha preso in prestito per 500mila euro. Ora Tuanzebe dovrà firmare il contratto con il club azzurro e con lo stesso potrà richiedere il visto per l’ingresso in Italia da lavoratore dipendente. Il ds Giuntoli confida di poterlo mettere a disposizione di Spalletti per la gara di domenica contro la Sampdoria”.

