Calciomercato – Adam Ounas nel mirino di tre club di serie A

Adam Ounas, esterno d’attacco del Napoli, è conteso da tre club di serie A

Per Adam Ounas, esterno d’attacco del Napoli, c’è la fila in serie A. Sono ben tre, infatti, i club interessati all’algerino. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, tramite il suo profilo ufficiale Twitter, ha dato le ultime per quanto concerne la situazione “calciomercato Ounas”: “Nelle ultime ore c’è stato il sorpasso del Verona sul Cagliari. Occhio però anche al Torino”, club che nelle ultime ore ha chiesto informazioni al Napoli.

