Cristiano Ronaldo è scontento del mercato della Juventus

Cristiano Ronaldo, così come Messi, è insoddisfatto dall’operato della propria dirigenza

Cristiano Ronaldo è infelice. Il portoghese non è soddisfatto del mercato della Juventus e, così come Messi al Barcellona, anche lui è scontento dai movimenti della propria squadra.

La Champions League offre già ai gironi un piatto forte del calcio internazionale. Juventus e Barcellona, infatti, si sfideranno nella doppia sfida prevista dal gruppo G che vedrà di fronte le loro stelle Ronaldo e Messi.

11 Palloni d’Oro in due, i fuoriclasse si contenderanno la testa del girone dopo essersi contesi per anni la Liga spagnola, oltre che la solita Champions. Ma per loro potrebbe essere anche una sfida fra campioni scontenti. Del resto, anche se ormai alle spalle, è recentissima la vicenda di Messi legata al mancato addio, mai così vicino, col Barcellona. Alla fine pace è stata fatta, ma la diffidenza verso il progetto Koeman potrebbe essere rimasta e sarebbe tutta da verificare in corso d’opera.

Così come Ronaldo, che come sottolinea “Calciomercato.it” , sarebbe scontento dell’operato sul mercato della dirigenza bianconera guardando ai nuovi arrivi.

