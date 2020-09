Suarez saluta Messi: “Divertiti e dimostra che sei il numero uno”

Il portale tuttojuve.com ha appena diffuso il messaggio di Suarez all’ex compagno di squadra Messi, pungendo CR7.

Suarez saluta Leo Messi ringraziandolo e ricordandogli di essere il numero uno al mondo:

“Grazie amico per le tue parole e grazie di più per essere quello che sei, per quello che sei stato dal primo giorno con me e la mia famiglia. Sarò sempre grato all’uomo Leo Messi, al ragazzo divertente e di sentimento, perché tutti conoscono il giocatore. Non dimenticare quello che ti ho detto. Continua a divertirti e a dimostrare che sei il numero uno e che il 2, 3 o 4 non offuscheranno mai il tuo essere gigante nel club e nel mondo del calcio. Ti voglio molto bene amico, mancherai a tutti noi”.

