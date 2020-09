Lautaro Martinez non esce dal radar del Barcellona ma l’offerta è “ridicola”

Lautaro Martinez è l’ossessione del Barcellona ma l’accordo con l’Inter sembra impossibile

Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona. Ormai però l’accordo sembra impossibile e l’ultima offerta è ritenuta ridicola da parte dell’Inter

L’idea Lautaro Martinez non tramonta in casa Barcellona. Il club catalano, che naviga in acque complicate dal punto di vista finanziario, non smette di sognare l’attaccante argentino. Prima il Barcellona deve lavorare però sulle cessioni. Partiti Suarez e Semedo, ora la dirigenza lavorerà per piazzare ulteriori esuberi.

Come sottolinea “Calciomercato.it” , il club ha chiesto aiuto a Jorge Mendes, recentemente incontrato. Un incontro a cui erano presenti anche gli agenti di Lautaro Martinez. Mendes ha provveduto a piazzare Semedo al Wolverhampton e sta lavorando per altre cessioni. Todibo è vicino all’Everton per 15 milioni di euro ed ora tocca al Barcellona presentare un’offerta ai nerazzurri. Al momento la prima proposta è stata ritenuta irrisoria e irricevibile dal club meneghino. I catalani hanno offerto 15 milioni di euro, oltre ad una serie di bonus. L’Inter ha giudicato la proposta ridicola e l’ha rispedita al mittente. Bisognerà vedere se con le nuove cessioni, il club ‘blaugrana’ formulerà un’offerta più congrua alle aspettative nerazzurre.

