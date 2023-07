La Gazzetta dello Sport – Contatti avviati tra Inter e Udinese per Samardzic. Il Napoli non è in pole.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla possibile trattativa tra Inter e Udinese, per Lazar Samardzic. Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Brozovic stappa un pezzo di mercato per il club di Zhang. E apre la via all’arrivo del suo sostituto. Il club nerazzurro aveva da tempo individuato in Davide Frattesi la prima scelta per il centrocampo. Ma la valutazione di almeno 35 milioni fatta dal Sassuolo per la mezzala, oltre alla necessità di inseguire il vero grande obiettivo – Romelu Lukaku, da acquistare a titolo definitivo -, sta spingendo i nerazzurri a valutare con insistenza anche un altro obiettivo: Lazar Samardzic, mancino tedesco di 21 anni dell’Udinese.

L’Udinese tratta per 18-20 milioni. Samardzic ha dalla sua la conoscenza del calcio italiano e prezzi non esagerati: il suo contratto con l’Udinese scade nel giugno 2026 e ha un ingaggio di appena 400 mila euro. La prospettiva e i margini di crescita ancora enormi, pur senza la necessità di svenarsi per il cartellino. Ieri fino a tarda sera in Viale della Liberazione si è parlato di lui, peraltro con il club friulano non è mancata la possibilità di parlare del giocatore anche in Lega. E domani potrebbe esserci un nuovo round tra Inter e Udinese, anche per approfondire i contorni dell’operazione: possibile l’inserimento di una contropartita da parte dei nerazzurri”.

