Kilman è la prima alternativa a Kim: contatti frequenti con gli agenti

Il Napoli è pronto per dare il benvenuto al sostituto di Kim, che domani potrebbe sostenere le visite mediche con il Bayern Monaco. Inatnto, De Laurentiis sta provando a sondare il terreno per Max Kilman.

“La prima scelta è Max Kilman, difensore inglese classe ‘97 del Wolverhampton. La trattativa non è affatto semplice, il Wolverhampton ha venduto Ruben Neves per 55 milioni all’Al Hilal e sta cedendo al Brentford per 23 milioni di euro Collins, l’altro centrale della coppia titolare. La richiesta per Kilman è di 40 milioni di euro, il Napoli ha contatti frequenti con gli agenti e vorrebbe abbassare il prezzo”.

