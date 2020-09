Douglas Costa blocca tutto. Paratici non riesce a risolvere il problema

Douglas Costa rifiuta tutti i trasferimenti e blocca il mercato della Juventus

Douglas Costa cerca casa. Anzi no! Il brasiliano continua a rifiutare tutte le offerte e mette nei guai la Juve

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e le società italiane sono al lavoro per completare le rose che comporranno la prossima Serie A. Non mancano, però, le difficoltà: per finanziare le entrate bisogna riuscire a cedere, ma i compratori scarseggiano. E, allora, potrebbero tornare di moda delle soluzioni last minute, operazioni paracadute per gli ultimi giorni di mercato. Un’ipotesi che starebbero valutando anche Juventus e Barcellona: negli ultimi giorni, infatti, è stata paventato uno scambio fra Douglas Costa e Dembélé. Dalla Spagna, però, riportano che il giocatore potrebbe far saltare tutto a priori.

Come rivelato da “Calciomercato.it”, infatti, Ousmane Dembélé starebbe rifiutando qualsiasi offerta, senza nemmeno valutarla: la volontà dell’attaccante francese sarebbe quella di rimanere a Barcellona. Una presa di posizione vera e propria, che bloccherebbe sul nascere lo scambio con i bianconeri. Fabio Paratici, quindi, dovrebbe trovare una nuova soluzione per riuscire a piazzare Douglas Costa.

