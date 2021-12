Calciomercato – Avviati i contatti con l’Empoli per il ritorno di Luperto

Calciomercato – Avviati i contatti con l’Empoli per il ritorno di Sebastiano Luperto. Il club punterebbe a due rinforzi per la difesa.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno approfondisce sulla situazione del Napoli in fase difensiva. A quanto pare, oltre che ad un nuovo acquisto, ci sarà anche un ritorno. La società ha avviato i contatti per approfondire la questione sul possibile ritorno alla base di Sebastiano Luperto, in prestito con diritto di riscatto all’Empoli.

Il difensore è già un prodotto del vivaio, e in termini di lista non occuperebbe lo slot lasciato vuoto da Manolas. Tuttavia il Napoli potrebbe portare a casa due rinforzi per la difesa. L’Empoli, però, vorrebbe tenere il giocatore che sta finalmente trovando continuità e fiducia.

