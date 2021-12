UFFICIALE – Rrahmani eletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021

UFFICIALE – Amir Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021.

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli comunica: “Amir Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021. A insignire del riconoscimento il difensore del Napoli è stata la Federazione kosovara nell’ambito della manifestazione “Laurates of the Years”. Rrahmani è al Napoli dall’estate del 2020 ed in maglia azzurra ha segnato 3 reti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa d’Africa: la Nigeria potrebbe far giocare Osimhen senza l’ok del Napoli

Calciomercato: difficile l’arrivo di Mandava a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

onte Genova: sindaco lavora per farci passare il Giro