UFFICIALE – Parma, i convocati di Liverani: Gervinho e Gagliolo non recuperano

Parma, Liverani ha convocato 24 calciatori per la partita contro il Napoli: fuori Gervinho e Gagliolo

Il Parma è pronto all’appuntamento del Tardini contro il Napoli di Gattuso. Per l’incontro in programma domani alle 12.30 e valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, mister Fabio Liverani ha convocato i seguenti calciatori:

Portieri: Alastra, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Ricci;

Centrocampisti: Brugman, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kasa, Kucka, Simonetti;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.

