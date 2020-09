Corbo su Gattuso: “Non vedo un gioco, Sarri ebbe una grande intuizione”

Corbo critica Gattuso

Attraverso un articolo pubblicato su Repubblica, Antonio Corbo lancia una provocazione a Gattuso alla vigilia della prima sfida in campionato contro il Parma. Ecco quanto riportato:

“Osimhen è la grande scommessa dell’anno. Ma qualcosa i tifosi si aspettano anche da Gattuso. Ha giocatori con buona qualità media, ma da inserire nella logica di un gioco che non si intravede. Come si concilia il contropiedista Osimhen senza i lanci lunghi di un centrocampo di palleggio e gioco corto? Sarri nel 2016 ebbe la grande intuizione di Mertens centravanti, fu un trionfo. 94 milioni della Juve in cassa, 34 gol in 46 partite. Il filosofo di Figline Valdarno non diventò Sarri per caso. Che sta pensando Gattuso nel giorno del suo santo?”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Parma-Napoli, le scelte di Gattuso. Meret titolare, dubbi in attacco

Koulibaly adesso può restare, si complica la sua cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cina, ‘bullismo’ Usa su TikTok e WeChat