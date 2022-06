Mertens: “Non so ancora dove giocherò ma vorrei restare a Napoli”

Dries Mertens fa sapere in un intervista che il suo desiderio sarebbe quello di restare a Napoli.

L’attaccante belga Dries Mertens ha rilasciato un intervista dopo una gara di Nations League. Durante tali dichiarazioni, riportate da HLN Sport, il giocatore ha espresso apertamente il suo desiderio di rimanere nel club azzurro. Tuttavia attualmente non sarebbe ancora a conoscenza del suo futuro.

“Dove giocherò? Non lo so ancora, non so se sarò ancora a Napoli o in un’altra squadra, ma spero di saperlo a breve. Spero di restare a Napoli, ma ovviamente non dico altro, non ho avuto nessuna offerta, vedremo nei prossimi giorni”

