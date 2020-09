Koulibaly adesso può restare, si complica la sua cessione

Koulibaly potrebbe restare in azzurro

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini attraverso un editoriale sul portale Tuttomercatoweb , Koulibaly potrebbe restare a Napoli:

“Il Manchester City, resta sempre fortemente interessato ma ancora non è in grado di soddisfare la richiesta del Napoli. Idem il Paris Saint Germain. E visto che mancano poco più di due settimane alla fine del mercato, la sensazione è che alla fine il forte difensore senegalese possa anche rimanere in azzurro. Non è detto ma è un’opzione che va tenuta presente. Nel caso di permanenza, il Napoli potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto a Koulibaly visto che la scadenza è a giugno 2023. Se invece il City riuscisse a presentare una proposta da 70 milioni ci sarebbe il via libera alla cessione e a quel punto il Napoli partirebbe all’assalto di Sokratis.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rizzoli: “Basta rigori facili, ecco cosa cambierà quest’anno”

Milik-Roma in stand-by, Juventus irritata: i motivi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cina annuncia limitazioni ad attività società estere