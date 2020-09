Parma-Napoli, le scelte di Gattuso. Meret titolare, dubbi in attacco

Parma-Napoli, i dubbi di Gattuso

In vista del primo impegno stagionale contro il Parma, Gattuso ha dei dubbi riguardo l’undici titolare da schierare al Tardini. In porta si riparte da Alex Meret, con Ospina che siederà in panchina. In difesa, Koulibaly giochera’ dal primo minuto nonostante le voci di mercato. Manolas l’altro centrale, con Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno sulle corsie esterne. A centrocampo confermato Diego Demme come centrale, Zielinski e Fabian Ruiz completano il reparto. In attacco Insigne e Politano sicuri del posto, dubbio Mertens-Osimhen ma il nigeriano dovrebbe spuntarla.

Napoli 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Osimhen, Poliano

