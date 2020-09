Calciomercato, Giuntoli blocca Karbownik. Ora la cessione di Ghoulam

Calciomercato, Giuntoli attivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, Giuntoli ha bloccato Michal Karbownik terzino del Legia Varsavia. Il polacco, arriverà per sostituire Faouzi Ghoulam che verrà ceduto. Per il terzino francoalgerino, c’è il problema ingaggio che nelle scorse settimane ha allontanato alcuni club interessati. Per la sua cessione il Napoli chiede 10 milioni, con Jorge Mendes che sta cercando una sistemazione per il suo assistito. Con Karbownik ormai la trattativa è chiusa, il Napoli ha l’accordo totale sia con il calciatore e il suo club. Si aspetta, l’evolversi della situazione Ghoulam per ufficializzare il suo acquisto.

