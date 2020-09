‘A jucatella – Si ricomincia! Parte la serie A 2020/21: Sassuolo-Cagliari sul filo del segno “X”, occhio al Bologna a Milano

‘A jucatella – Riparte il campionato di serie A e con esso anche ‘a jucatella, la nostra rubrica di pronostici e scommesse. La prima giornata offre subito spunti interessanti: la Roma andrà a Verona nel posticipo di sabato sera, la Juventus campione di Italia del nuovo allenatore Pirlo impegnata in casa contro la Sampdoria, il Napoli del nuovo attaccante Osimhen dovrà vedersela con il Parma al Tardini, il Milan di Tonali e Ibra ospiterà il Bologna nell’incontro di lunedì sera mentre per lo scontro tra il neo-promosso Benevento e l’Inter di Conte e per il big-match di giornata tra Lazio e Atalanta bisognerà attendere il 30 settembre. Come noto, le prime giornate di campionato riservano spesso sorprese e risultati poco pronosticabili; la redazione di ForzAzzurri.net, per la rubrica ‘a jucatella, ha focalizzato la propria attenzione su due partite che promettono segnature multiple: stiamo parlando di Sassuolo-Cagliari e Milan-Bologna.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Sassuolo-Cagliari (domenica 20 settembre ore 18:00)

Emiliani e isolani si affrontano in questa prima giornata di campionato per prendere consapevolezza della propria forza. Il Sassuolo, dopo lo splendido campionato appena finito, cerca conferme e una linea di percorso più equilibrata: i troppi passaggi a vuoto non hanno permesso alla formazione di De Zerbi di centrare una clamorosa qualificazione in Europa. Dall’altra parte, i rossoblù dovranno dar vita ad un campionato più tranquillo rispetto a quello passato dove, nonostante un avvio a dir poco straordinario, hanno rischiato di esser risucchiati nella bagarre di squadre impegnate per la lotta “serie B”.

Il consiglio per questa scommessa

Partita che, che ogni probabilità, concederà spettacolo in termini di gol e occasioni, soprattutto nella ripresa in quanto fatica a caldo si faranno sentire e le squadre stenteranno a rimanere corte. Sassuolo e Cagliari sono due squadre che cercano il gol concedendo qualche occasione di troppo all’avversario. Entrambe hanno nelle corde la possibilità di entrare a far parte delle prime dieci in classifica. Lo scorso dicembre, l’incontro tra queste due squadre è finito con un pari: 2-2.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: GOL + OVER 2,5

Milan-Bologna (lunedì 21 settembre ore 20:45)

Il Milan apre il suo campionato in casa contro il Bologna dopo aver superato il 2° turno preliminare di Europa League battendo, in trasferta, gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I rossoneri hanno un obiettivo ben preciso quest’anno: centrare la qualificazione in Champions League che manca dalla stagione 2013/14. Il Bologna, dopo l’ottimo campionato passato, cercherà di rispecchiare in campo il suo allenatore Mihajlovic a partire già da San Siro: la salvezza tranquilla passa anche per Milano.

Il consiglio per questa scommessa

Subito punti importanti a San Siro: il Milan di Pioli cercherà di partire subito forte per dar forza all’idea Champions maturata in questo pre-campionato. Dopo un buon calciomercato e le prestazioni in amichevoli e in Europa League, il Bologna è la prova del “nove”: sono queste le partite da non fallire. D’altro canto, gli emiliani ricorderanno bene la sonora scoppola rimediata a San Siro appena due mesi fa (5-1 per i padroni di casa) e certamente vorranno iniziare diversamente questo campionato. La sorpresa potrebbe nascere proprio lunedì sera.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: GOL + OVER 2,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

