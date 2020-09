Callejon pronto a tornare in Serie A, avviati i contatti con la Lazio

Dalle righe de La Gazzetta dello Sport emerge un dettaglio sul futuro di Callejon.

Josè Callejon, dopo 7 stagioni al Napoli, potrebbe rientrare in Serie A vestendo la maglia della Lazio. Dopo aver chiuso il tesseramento di Pepe Reina, Manuel Quilon, agente di Callejon, potrebbe condurre l’ex azzurro al club di Lotito. Da quanto si apprende dalla rosea, non dovrebbe un grosso problema l’aspetto contrattuale ma impensierisce di più l’aspetto tattico in quanto Callejon troverebbe difficile collocazione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

