Bruno Satin: “Koulibaly? Rimane al 50%. PSG da escludere”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly.

“Koulibaly ? Finché sarà un giocatore del Napoli, sarà in grado di giocare se lo riterrà opportuno il mister. Certo, molto dipende dallo stato d’animo in cui si trova e poi c’è da capire se Gattuso vuole preparare il futuro coi due centrali potenzialmente titolari più in là. Non è assolutamente sicura la partenza del calciatore, quindi potrebbe decidere di utilizzarlo. Permanenza in azzurro ? Direi 50%, per le richieste del Presidente pochi club possono permettersi di acquistarlo, sia come prezzo di trasferimento che come stipendio, soprattutto a causa del COVID”.

Parla poi di una delle tante pretendenti che hanno provato ad arrivare al difensore senegalese nell’ultimo periodo di mercato: il PSG.

“Non credo che Kalidou sia una priorità per i francesi anche se gli attuali difensori (cita Diallo, Kimpembe, Marquinhos e Kehrer n.d.r.) sono meno forti. Inoltre non penso sia un sogno per lui giocare in Francia anche se una nuova esperienza all’estero, come una sua permanenza, non è da escludere”.

