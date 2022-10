Gasperini: “Non possiamo lottare per lo scudetto, ma puntiamo alla Coppa Italia”

Gasperini, sulla lotta scudetto

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta,ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la lotta scudetto, ai microfoni di Radio Rai 1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo Sport”.

Siete in corsa per lo scudetto?

“Il mondo del calcio spinge in tutt’altre direzioni, verso squadre con più seguito, che sembra il primo requisito per competere. Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo scudetto. Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Punteremo alla Coppa Italia. Per quanto mi riguarda, arrivare in Champions per tre anni vuol dire aver acceso tutti i riflettori”.

