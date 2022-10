Caso Elmas-Napoli, arriva il commento ufficiale della società azzurra: le parole di Giuntoli

Caso Elmas-Napoli, arriva un commento ufficiale della società azzurra. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha commentato la questione relativa alla storia pubblicata sabato da Eljif Elmas, che – secondo il Corriere dello Sport – aveva capito che con il Bologna non avrebbe giocato dal primo minuto al posto di Anguissa.

La scelta di Ndombele era già stata annunciata da Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione:

Caso Elmas-Napoli, il commento di Giuntoli

“Elif viene da una stagione straordinaria con 7 gol e 5 assist partendo quasi sempre dalla panchina – dice Giuntoli – Dobbiamo solo ringraziarlo. In quel momento lì, visto che non ce la fa a dare un aiuto in campo, ha voluto fare una battuta e niente di più: se è stato preso male, non è un problema nostro”

