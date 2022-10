Osimhen, l’agente chiarisce: “Tanto interesse per lui, ma vuole restare al Napoli”

L’agente di Osimhen sul futuro dell’attaccante

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del futuro riguardante il suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto di interesse di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Io sono stato subito chiaro quest’estate, perché sapevo che si sarebbe accesa una miccia per notizie venute fuori da chi aveva altri interessi magari . Ma io, il ragazzo e il Napoli avevamo ben chiare le idee. Col discorso della partenza qualcuno ha preso una cantonata. E’ stata volontà di Victor restare al Napoli e giocare la Champions, che ha conquistato l’anno scorso insieme ai compagni. Victor voleva proprio questo: fare una grande annata in azzurro, sia in campionato che in Champions League. Il mercato è dinamico, ma la nostra volontà è quella di continuare al Napoli e continuare a fare bene”.

