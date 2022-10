Napoli, battuto nuovo record stagionale in Serie A

Il Napoli ha battuto un nuovo record stagionale in Serie A; a riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna del quotidiano Repubblica.

Nella giornata di ieri il Napoli non ha soltanto vinto la sfida contro il Bologna, bensì ha battuto anche un record stagionale. Quest’ultimo ha a che fare con i tiri ed a riportare ciò è il quotidiano Repubblica.

“Napoli Bologna 3-2. Alla fine, è stato Spalletti a vincere la partita a scacchi con Thiago Motta, anche grazie all’ennesima brillante prestazione di Kvaratskhelia, che anche ieri ha dato spettacolo. Nonostante la difesa abbia continuato a ballare, sono risultati decisivi i due cambi di Lozano e Osimhen al posto di Politano e Raspadori: la doppia mossa ha funzionato. Alla fine l’ultimo brivido per il Maradona è stata un’uscita a vuoto di Meret. La fuga della capolista continua. Grande contributo di Juan Jesus e Lozano per il risultato finale, ma vanno evidenziati anche i due pali colpiti da Mario Rui e Zielinski e i 30 tiri complessivi nella partita di ieri: record stagionale in Serie A. Dei 30 tiri totali, 11 nello specchio della porta e 3 gol.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

