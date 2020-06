Napoli-Spal, Gattuso: “Felice che Callejon sia rimasto, a Bergamo giocheremo la nostra partita”

Le parole di Gattuso dopo Napoli-Spal

Dopo la bella vittoria contro la Spal, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha così commentato in conferenza stampa:

Dopo questa vittoria, il Napoli può pensare al 4° posto?

“Noi più di così non possiamo fare, ora dobbiamo recuperare le nostre energie. L’Atalanta non è più una sorpresa, andremo a Bergamo a giocare la nostra partita. “

Nel gruppo ora sembra esserci una bell’atmosfera, completamente diversa rispetto a qualche mese fa.

“Sono molto felice che Callejon abbia firmato per altri due mesi, la sua storia con il Napoli non potesse finire in un modo diverso. Ha dato tanto a questa maglia, la storia non si può cancellare così, in un attimo. Anche a livello di spogliatoio da parte del presidente è arrivato un segnale importante che ha voluto pagare la polizza assicurativa fino ad agosto e da parte del ragazzo che ha voluto fortemente restare con noi”.

Sulla prova di Lobotka…

“Sapevamo che Demme e Lobotka erano diversi. Demme è più ordinato, ma Lobotka è uno che ci può dare una grandissima mano. È uno che sa giocare a calcio, sono molto contento della sua prestazione di oggi”.

Abbiamo visto un Insigne molto ispirato…

“È da un po’ di tempo che sta facendo bene, deve sempre avere fiducia. Abbiana qualità ed anche la fase difensiva, in fase di non possesso è uno che ci dà una grandissima mano”.

Quanto le avrebbe dato fastidio da calciatore un giro palla come quello fatto dal suo Napoli oggi?

“I primi anni quando giocavi con le squadre spagnole che lo facevano perdevo la testa. Andavo da solo a fare pressione e mi mettevano in mezzo. Quando finivo la gara dicevo che qui in Italia facevamo un altro sport. Le soffrivo quelle partite, ora il calcio anche in Italia è cambiato e ci sono tante squadre che palleggiano bene. Ora vedo il calcio in maniera diversa rispetto a quando giocavo, mi piace avere il possesso e rischiare poco”.

Di Lozano a destra cosa pensa?

“È uno che si sta allenando bene adesso e gli sto dando delle possibilità. Ha una velocità incredibile, bisogna metterlo nelle condizioni di far bene. Aveva avuto l’occasione per far gol, ci speravo. Ma sono sicuro che le prossime volte andrà meglio”

Cosa spera di avere dalla squadra nelle prossime gare?

“Serve continuità, bisogna lavorare bene durante la settimana e la gara è una conseguenza. Il percorso da fare è quello che abbiamo iniziato in questo mese dopo il lock-down”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dopo Milik: il Napoli segue due attaccanti: Jovic e Osimhen

Dries Mertens e quel tabù chiamato Spal: mai un gol ai ferraresi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bambini uccisi: sequestrato pc del padre