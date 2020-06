Spal, Gigi Di Biagio: “Sono contento della prestazione, il Napoli tra le migliori d’Europa”

Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato della partita di Napoli nella conferenza stampa post-gara

Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato della sconfitta del San Paolo in conferenza stampa post-gara. Ecco quanto raccolto da ForzAzzurri:

“La formazione iniziale? Ho inserito le due punte dall’inizio cercando di mettere in difficoltà una squadra molto forte come il Napoli. Il loro palleggio ci ha costretti a soffrire e a consumare energie in mezzo al campo; non riuscivamo a fare quattro passaggi di seguito per entrare nella loro metà campo e creare situazioni di pericolo vicino alla loro area. Quando lo abbiamo fatto, però, siamo riusciti a metterli in difficoltà. Le due punte, in fase di attacco, hanno bisogno dell’appoggio anche degli esterni bassi, devono salire di più. I miei ragazzi si sono comportati bene e non mi sono dispiaciuti ma è ovvio che non sono queste le partite per fare punti. Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa. La partita di stasera al San Paolo è stato un buon test per ripartire. Mercoledì arriva il Milan al “Paolo Mazza”, dovremmo cercare di fare punti”.

