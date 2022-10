Napoli, il gesto di Di Lorenzo nei confronti di Meret

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato l’autore di un gesto che non è passato inosservato nei confronti di Alex Meret.

Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato il protagonista di un bellissimo gesto. L’episodio riguarda la sfida tra Napoli e Bologna avvenuta ieri. La squadra ospite è andata in gol per ben due volte, in particolare la seconda rete ha avut luogo a causa di un errore del portiere azzurro Alex Meret. Di Lorenzo però ha incoraggiato l’estremo difensore dopo l’accaduto.

Ecco quanto riporta il quotidiano Il Mattino:

“In campo è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo ad andare subito dal compagno di squadra imbarazzato per l’errore. Un gesto da leader vero, da capitano, per tranquillizzare nell’immediato Alex Meret e guardare avanti poiché la partita era ancora lunga. E in effetti il tempo per ribaltarla di nuovo c’è stato: ci ha pensato un Victor Osimhen rientrato più carico che mai.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

