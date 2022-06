Calciomercato: Bologna su Malcuit, potrebbe andare via a zero

Il Bologna avrebbe considerato l’acquisto del centrocampista Kevin Malcuit.

In pieno calciomercato, anche il centrocampista del Napoli Kevin Malcuit non è passato inosservato. Secondo Tuttomercatoweb il Bologna starebbe pensando al suo acquisto, approfittando del fatto che il giocatore potrebbe andar via a parametro zero.

“Il Bologna studia il colpo a zero per la propria difesa e negli ultimi giorni ha messo nel mirino Kevin Malcuit, esterno destro che tra due giorni lascerà il Napoli al termine del proprio contratto e che dunque potrà firmare gratis con un altro club. I rossoblu ci pensano, è un’idea per la fascia.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano, De Laurentiis chiede 20 milioni: offerta del Valencia troppo bassa

Giuntoli segue il giovane Levi Colwill

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’astensionismo ha penalizzato di più i candidati di centrodestra