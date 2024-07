Corriere dello Sport – Brescianini per il centrocampo: ma prima verranno valutati due azzurri

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Marco Brescianini. Il giocatore è finito da tempo nel mirino del Napoli, ma prima che si possa provare ad avviare una trattativa, Antonio Conte valuterà personalmente Cajueste e Gaetano.

“A centrocampo, ad esempio, piace molto Brescianini del Frosinone, un jolly duttile, un giocatore fisico ma di qualità e utile in zona gol, ma prima di poter riflettere su un’eventuale operazione, bisognerà prima aspettare qualche uscita. Cajuste verrà valutato da Conte, così come Gaetano che potrebbe partire di nuovo, stavolta a titolo definitivo (ci pensano Cagliari e Parma), ma sempre dopo aver lavorato in ritiro con il nuovo allenatore. Per questo motivo i tempi per il prossimo colpo potrebbero allungarsi”.

