Calciomercato: Di Lorenzo nel mirino dell’Atletico Madrid

Il club spagnolo continua a monitorare il terzino del Napoli

Giovanni Di Lorenzo rimane l’obbiettivo numero uno per la corsia destra dell’Atletico Madrid. Stando a quanti riferisce il quotidiano spagnolo As i Colchoneros starebbero monitorando con molta attenzione il terzino del Napoli per il mercato estivo, data la necessità di rinforzare il reparto difensivo sulla corsia di destra dopo la partenza di Kieran Trippier.

