Calciomercato: Fazio proposto al Napoli, la risposta del club

La società azzurra è alla continua ricerca di un difensore centrale per rimpiazzare Manolas

Il Corriere dello Sport parla del mercato in casa azzurra. Al Napoli è stato proposto Federico Fazio, difensore centrale di 34 anni, che alla Roma non gioca e che ha chiesto il reintegro alla società giallorossa alla quale ha fatto causa. Il club partenopeo, secondo quanto riferito dal quotidiano, non sembra interessato al giocatore e per il momento avrebbe detto no. L’obbiettivo della società azzurra sarebbe quello di virare su un profilo più giovane.

