Napoli: Ghoulam può partire nel mercato di gennaio

L’avventura di Faouzi Ghoulam con la maglia del Napoli è sulla via del tramonto

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Faouzi Ghoulam. Il contratto del terzino scade a giugno 2022 ma in caso di offerte nella finestra invernale di mercato l’addio potrebbe essere anticipato di 6 mesi. Nella stagione in corso il giocatore ha contato soltanto 14 minuti sul campo. Il suo ingaggio di 2,4 milioni pesa sulle casse azzurre, ragione per cui se si dovesse presentare l’opportunità il club lo cederebbe subito.

