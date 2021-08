Calciomercato: Giuntoli punta Tsimikas, chiesto il prestito con obbligo di riscatto

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato in casa Napoli. Emerson Palmieri è l’obbiettivo di Luciano Spalletti ma la richiesta di 20 milioni da parte del Chelsea rende estremamente difficile la trattativa, ragione per cui il club partenopeo studia delle alternative tra cui quella che porta a Tsimikas del Liverpool. Stando al quotidiano, Giuntoli lo avrebbe chiesto in prestito garantendo però l’obbligo di riscatto nella prossima stagione.