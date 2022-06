Calciomercato, il Barcellona potrebbe spingere per Koulibaly

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Barcellona potrebbe tentare di accelerare per Kalidou Koulibaly.

Il calciomercato è ancora nel vivo ed i club sono in piena trattativa sia per quanto riguarda il mercato in entrata sia per quanto riguarda quello in uscita. Nel Napoli ci sono differenti club interessati a Kalidou Koulibaly tra cui il Barcellona, che second la redazione di Sky Sport vorrebbe il giocatore al più presto.

“Il difensore senegalese, come sappiamo, ha il contratto in scadenza tra un anno e a oggi non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo. Per questo può partire, e il Barcellona potrebbe presto spingere per chiudere.”

