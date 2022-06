Il tecnico del Toronto su Insigne: “Ha un problema al polpaccio”

Bob Bradley, tecnico del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne.

Bob Bradley, tecnico del Toronto ed ex centrocampista della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni per quanto riguarda Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro è da poco arrivato in Canada ed il prossimo 30 giugno terminerà anche il suo contratto con il Napoli.

Di seguito le parole del tecnico canadese:

“Insigne non parla ancora la lingua inglese, per fortuna io qualcosa ricordo ancora dell’italiano. Lorenzo mi ha detto che ha ancora un problema al polpaccio, speriamo che in un paio di settimane si sistemi ogni cosa.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, due nuove offerte per Dries Mertens: il belga ha una priorità

Napoli, Osimhen non sarebbe felice e convinto del suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici