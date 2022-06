Napoli, Osimhen non sarebbe felice e convinto del suo futuro

Secondo il Corriere dello Sport Victor Osimhen non sarebbe convinto di restare a Napoli.

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla questione Napoli-Osimhnen. Il nigeriano non sarebbe incedibile ma Aurelio De Laurentiis vorrebbe solamente proposte non inferiore ai 100 milioni. L’attaccante intanto sembra riflettere sul proprio futuro.

“Il Napoli non lo ritiene incedibile, lo valuta 110 milioni di euro e non ascolta proposte inferiori ai 100 milioni, ma finora, eccezion fatta per un operativo Newcastle, i suoi illustri estimatori si sono fermati alla raccolta di info. Chi gelato dalla valutazione, chi riflessivo. Anche Osi riflette un po’ confuso e non esattamente felice: sa di essere cedibile ma anche difficilmente cedibile con l’etichetta di Mister 100 milioni; ha parlato in Nazionale dei dubbi relativi al suo futuro e non ha menzionato il Napoli (mica è sfuggito).”

