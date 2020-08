Ghoulam ad un bivio, Premier League o rescissione

L’esperienza al Napoli di Faouzi Ghoulam è arrivata al capolinea.

Stando a quanto riportato dalle righe de Il Corriere dello Sport, Ghoulam non indosserà la maglia del Napoli la prossima stagione. Per lui ci sono due alternative, approdare in Premier League al Wolverhampton oppure rescindere il contratto con il club di De Laurentiis e dare mandato a Mendes ti trovargli una nuova squadra, da svincolato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

[VIDEO] – Insigne, Koulibaly e Mertens in allenamento

CLAMOROSO! Sky Sport: Cavani avrebbe rifiutato la Juventus per il suo passato napoletano!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus o raffreddore? Differenze nella perdita dell’olfatto e nella comparsa dei sintomi