Allan al capolinea azzurro, imminente il passaggio all’Everton

La trattativa che porta Allan verso Carlo Ancelotti all’Everton sembra essere conclusa, in positivo.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Allan non sta partecipando alle sessioni di allenamento per un fastidio ai tendini e, secondo il quotidiano, è l’indizio che fa presupporre che il calciatore non voglia rischiare in vista del suo approdo in Premier League. Tra i due club la distanza è minima ed il patron azzurro lascerà partire il centrocampista.

