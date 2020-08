Veretout obiettivo principale per il centrocampo

La Gazzetta dello Sport riporta in merito alla trattativa Veretout-Napoli.

Secondo la rosea, Veretout è il centrocampista che Rino Gattuso sta aspettando per il suo nuovo centrocampo, considerando anche l’imminente partenza di Allan:

“Il centrocampo del futuro, dunque, ha già dei connotati precisi, Zielinski e Fabian Ruiz saranno i punti di forza della mediana di Gattuso, mentre Cristiano Giuntoli è impegnato sul mercato per ingaggiare Jordan Veretout in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità. Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

[VIDEO] – Insigne, Koulibaly e Mertens in allenamento

CLAMOROSO! Sky Sport: Cavani avrebbe rifiutato la Juventus per il suo passato napoletano!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus o raffreddore? Differenze nella perdita dell’olfatto e nella comparsa dei sintomi