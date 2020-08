Messi verso la Serie A, i motivi della sua scelta

Il primo agente di Leo Messi, Josep Maria Minguella, si dice sicuro della scelta che farà l’argentino

Secondo Minguella, intervenuto a Radio Cadena Cope, Messi ha già scelto il nerazzurro dell’Inter

“Per me, Messi ha già la sua nuova squadra: è l’Inter. In Italia si pagano meno tasse e per questo lì c’è Cristiano Ronaldo. Mi sembra più difficile vederlo in Inghilterra, per quanto nel City ci siano Guardiola e il suo amico Aguero”.

