Pedullà: “Spalletti si è presentato decisamente meglio rispetto ad Allegri”

Alfredo Pedullà ha parlato di Massimiliano Allegri e di Luciano Spalletti.

Ecco quanto dichiarato dal giornalista, nel corso della trasmissione SportItalia:

“Dico una cosa sul mister del Napoli e spero che il trainer della Juventus non si offenda. Spalletti, pur restando fuori dai campi di gioco, ha studiato, non è rimasto fermo. L’allenatore del Napoli ha approfittato della sua pausa dal campo per approfondire le sue conoscenze e la Serie A ha ritrovato un mister anche migliore rispetto al passato. Discorso completamente diverso per quello che concerne Massimiliano Allegri. L’attuale coach della Juventus non ha apportato alcuna modifica al suo calcio, è rimasto sostanzialmente lo stesso, non si è aggiornato. E anche la Juventus ne ha pagato le conseguenze. Spalletti si è presentato decisamente meglio rispetto ad Allegri”.