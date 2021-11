Spartak Mosca-Napoli: rigore generoso per i padroni di casa

Il quotidiano nella sua edizione odierna analizza il fallo da rigore causato da Stanislav Lobotka

Il Corriere dello Sport analizza il rigore concesso allo Spartak Mosca durante la gara di ieri contro il Napoli, nella moviola post gara.

Questo è quanto si legge:

“Lobotka con il piede destro colpisce il sinistro di Promes. L’intervento sembra lieve, tanto che il numero 24 dello Spartak Mosca riesce a fare il passo prima di andare a terra, ma è l’appiglio che non lascia spazio al Var. La valutazione dell’intensità dei contatti spetta solo all’arbitro in campo. E il fischietto francese sull’episodio non ha avuto dubbi indicando subito il dischetto. Lasciar giocare non sarebbe, però, stato sbagliato. A livello disciplinare Turpin prende le decisioni giuste”.

