Spalletti in allarme, in Napoli subisce troppo

“E’ arrivata una sconfitta che per quante attenuanti possa avere, fa suonare un campanello d’allarme importante per Luciano Spalletti e i suoi ragazzi che nel giro di 4 giorni hanno perso due partite, giocatori importanti e soprattutto certezze sulla propria essenza che complicano il cammino. In Europa come in campionato. Quando regali un tempo e due gol all’avversario poi la reazione può anche non bastare. E il Napoli sbaglia approccio alla gara, non solo con Lobotka (fallo da rigore dopo 40”) ma con una squadra timida e incapace di organizzare il proprio gioco.”