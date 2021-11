Pedullà: “Il Napoli punterà su Mertens e Petagna per sostituire Osimhen”

Alfredo Pedullà: “Il Napoli non sostituirà il nigeriano”

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni, nel corso della trasmissione SportItalia, soffermandosi sul mercato della società azzurra, ecco quanto dichiarato:

“Victor Osimhen non sarà a disposizione di Luciano Spalletti a lungo. La società azzurra, tuttavia, in accordo con lo stesso allenatore, ha deciso che non sostituirà il nigeriano con un nuovo centravanti. Il motivo è che l’organico degli azzurri, almeno per quello che concerne il reparto offensivo, dà delle ampie garanzie. Si era parlato anche di un possibile scambio Petagna-Belotti alla pari. Il centravanti del Torino, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto e Urbano Cairo corre il serio rischio di perderlo a parametro zero al termine della attuale annata calcistica. La società piemontese, al momento, non sembra avere intenzione di privarsi del proprio attaccante. Di conseguenza sostituti di Osimhen saranno in casa. Il Napoli punterà su e Petagna in attesa del ritorno in campo dell’ex Lille”.